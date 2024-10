Rocchi bacchetta gli arbitri per gli errori in serie A e apre al Var a chiamata

Il designatore s’è detto insoddisfatto delle prestazioni dei direttori di gara nell’ultima giornata di campionato e disponibile ad un nuovo utilizzo della review

Stavolta anche Gianluca Rocchi si unisce al coro di critiche nei confronti degli arbitri di serie A: il designatore sè detto non soddisfatto dalle prestazioni dei direttori di gara nella 7a giornata di campionato. Secondo Rocchi, inoltre, il Var a chiamata può essere una soluzione per migliorare gli arbitraggi.

Serie A, Rocchi non soddisfatto degli arbitri

Troppi errori da parte degli arbitri nell’ultima giornata di serie A. Stavolta Gianluca Rocchi concorda con la critica e durante la presentazione del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, ospitata dallo stadio Meazza di Milano, si lascia andare a una stoccata nei confronti dei direttori di gara del massimo campionato. “Se sono soddisfatto degli arbitraggi dell’ultima giornata? Direi di no”, le parole di Rocchi.

Rocchi e la difficoltà di formare gli arbitri

Continuando a parlare di arbitri, Rocchi ha evidenziato come la formazione da parte del settore tecnico della Figc possa non essere sufficiente per alzare il livello dei direttori di gara. “La formazione è fondamentale, ma ogni arbitro ha una testa pensante e una propria filosofia – ha spiegato Rocchi – . È chiaro che l’ideale sarebbe avere una omogeneità al 100% ma è impossibile, perché siamo esseri umani. Sull’interpretazione si può discutere per settimane, ma non dimentichiamo che il calcio è anche soggettività. Dietro ogni decisione c’è sempre una persona”.

Arbitri, Rocchi apre al Var a chiamata

Nell’arbitrare, escludere il fattore umano è di fatto impossibile, secondo Rocchi. La tecnologia, però, può dare una grossa mano ai fischietti, anche adottando nuove soluzioni. Tra queste c’è il Var a chiamata, che potrebbe essere sperimentato anche in serie C – nella formula del Video Support – secondo quanto riferito dal presidente della Lega Pro Matteo Marani. “Sono proposte su cui non posso rispondere più di tanto perché sono in corso di valutazione”, ha dichiarato Rocchi provando a svicolare. Poi, però, dal designatore è arrivata un’apertura inattesa.

“Di sicuro il Var a chiamata è una soluzione alternativa, potrebbe essere una soluzione complementare per aiutare l’arbitro a trovare una soluzione corretta”, ha continuato Rocchi.

Rocchi e il lavoro degli arbitri sul tempo effettivo

Il designatore, infine, ha spiegato come gli arbitri di serie A siano stati catechizzati per ridurre le perdite di tempo e aumentare il tempo effettivo di gioco. ”Stiamo facendo un lavoro importante sulle perdite di tempo – ha concluso Rocchi – , un lavoro certosino per anticipare le riprese del gioco, l’eventuale introduzione del tempo effettivo porterebbe sicuramente a uno stravolgimento importante, ma tutti giocherebbero gli stessi minuti”.