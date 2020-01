Rocchi per Juve-Roma, tornano vecchi incubi ed è polemica sul web

Ancora tu, ma non dovevamo vederci più? La designazione di Gianluca Rocchi per i quarti di finale di coppa Italia tra Juventus e Roma, in programma mercoledì sera all’Allianz Stadium, ha sorpreso tutti i tifosi giallorossi destando non poche perplessità. Il fischietto fiorentino sarà coadiuvato dagli assistenti Ranghetti e Liberti mentre il quartp uomo sarà Chiffi. Al Var Banti mentre l’Avar sarà il signor Paganessi.

IL PRECEDENTE – Sul web già fioccano polemiche e ricordi, sulla sponda giallorossa, perché anche se sono passati diversi anni nessuno dimentica il precedente della stagione 2014/2015.

IL BILANCIO – Il bilancio della Roma con Rocchi non è di certo positivo. Su 42 partite dirette dall’arbitro toscano, i giallorossi hanno vinto solo in 17 occasioni, pareggiandone 12 e perdendone 13.

SFIDA SCUDETTO – Tra quelle partite c’è anche quella del 5 ottobre 2014, quando i giallorossi erano in piena corsa per lo scudetto insieme ai bianconeri e Rocchi sbagliò praticamente tutto, regalando due rigori alla Juve e convalidando il gol della vittoria a Bonucci, con un evidente fuorigioco di Vidal. Nel finale esplose la rabbia di Manolas, espulso per lo scontro con Morata. A fine gara Totti dichiarò: “Non so se siamo stati battuti dall’arbitro o dalla Juve. I bianconeri dovrebbero fare un campionato a parte, perché o con le buone o con le cattive vincono sempre loro.”

LO SCORE – Per Rocchi mercoledì sarà il sesto confronto con Juventus e Roma : nelle cinque partite sin qui arbitrate, ben 4 successi bianconeri e uno solo giallorosso conquistato all’Olimpico il 16 febbraio 2013, deciso da Totti.

PORTAFORTUNA – Per la Juve invece Rocchi è un portafortuna: su 38 precedenti 30 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Nell’unico precedente in Coppa Italia, in occasione della finale del 2016, gli allora uomini di Allegri prevalsero ai supplementari per 1-0 sul Milan. In casa la Juve ha perso una sola volta con lui, nell’aprile 2018 contro il Napoli.

QUEST’ANNO – Rocchi ha diretto anche quest’anno la Juve e per due volte non sono mancate polemiche. A novembre dopo la vittoria a Bergamo con l’Atalanta grandi polemiche degli orobici per alcuni episodi contestati, soprattutto il tocco di mano di Cuadrado che diede il via all’azione che portò a uno dei gol del Pipita mentre a ottobre in Inter-Juve fu immortalato mentre dava il “cinque” a Bonucci.

SPORTEVAI | 20-01-2020 11:49