Rockstar conferma: l'11 novembre la Trilogia di GTA rimasterizzata

25-10-2021 17:15

La notizia di oggi è quella che tutti i fan nostalgici stavano aspettando da tempo. GTA è stato uno dei giochi iconici dei primi anni 2000, senza dubbio controverso ma unico nel suo genere. É stata confermata ufficialmente dalla casa produttrice Rockstar Games, l’uscita di “GTA: The Trilogy Definitive Edition”, una collection, che comprenderà gli storici Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas. Tutti insieme, in un’unica uscita rimasterizzata. I tre titoli saranno adattati ed aggiornati per la nuova generazione di console comprendendo una serie di miglioramenti importanti dal punto di visto qualitativo e del gameplay. Proprio in relazione a quest’ultimo aspetto, l’annuncio di GTA è stato accompagnato da un nuovo trailer che mostra alcune delle migliorie grafiche apportate da Grove Street Games all’interno dell’Unreal Engine.

Tra queste ritroviamo le illuminazioni ed i riflessi notevolmente differenti, oltre che la presenza di nuovi modelli e texture che ricordano le vecchie uscite,ma con una qualità molto più elevata. Infine sono state rielaborate alcune meccaniche di gameplay come l’introduzione della ruota per la selezione delle armi e delle stazioni radio, e l’aggiunta della possibilità di riavviare una missione fallita ed ancora l’implementazione di una nuova minimappa che permetterà di impostare una linea dinamica per seguire le missioni.

La versione PC nello specifico, sarà compatibile con le opzioni di DLSS di Nvidia e alcune integrazioni speciali con il Rockstar Launcher.

Nel corso delle ultime ore inoltre, sul sito ufficiale di Rockstar Games è stata svelata la data di uscita ed il relativo prezzo. La trilogia di GTA sarà in vendita a partire dall’11 novembre alla cifra di 59,99 euro, mentre le copie fisiche saranno disponibili dal 6 dicembre di quest’anno. Al momento i preorder della versione fisica del gioco sono aperti su tutte le piattaforme ad eccezione di Nintendo Switch.

Secondo l’opinione generale il prezzo sarebbe un tantino alto visto che si tratterebbe di una remastered e non di un gioco totalmente nuovo. Siamo sicuri però, che la nostalgia degli anni passati prevarrà sullo scetticismo iniziale.

Articolo a cura di Francesco Basile

