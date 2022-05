Roland Garros 2022: Giorgi negli ottavi, clamorosa vittoria su Sabalenka

28-05-2022 16:34

Dopo Martina Trevisan, anche Camila Giorgi si qualifica per gli ottavi di finale del singolare femminile del Roland Garros. La 30enne marchigiana, numero 30 del mondo, ha battuto la numero 7 del ranking. la bielorussa Aryna Sabalenka, col punteggio di 4-6 6-1 6-0

Roland Garros 2022: Giorgi perde il primo set ma poi Sabalenka crolla

Camila deve salvare due palle break nel primo game del match, ma poi tutto fila liscio fino al settimo game, nel quale Sabalenka effettivamente le strappa il servizio e poco dopo chiude il parziale. Poi però la bielorussa ha un crollo verticale e non riesce più a vincere neanche un game, se non quello vinto a zero con al servizio Giorgi sul 4-0 del secondo set a favore della marchigiana che chiude il match dopo aver salvato una palla break nell’ultimo game.

Roland Garros 2022: Giorgi capace di tutto nel bene e nel male

Una vittoria clamorosa sì ma che non deve stupire più di tanto perché entrambe le protagoniste hanno un gioco estremamente rischioso che le espone sia alle vittorie più clamorose sia alle peggiori figuracce. Oggi è accaduto a Sabalenka, che ha perso l’ennesima occasione di una carriera finora da incompiuta, specialmente nei tornei del Grande Slam, come del resto anche quella di Giorgi.

Roland Garros 2022: la prossima avversaria di Camila

Un’ora e 42 minuti la durata del match, due italiane negli ottavi di finale del Roland Garros non c’erano dal 2015 ed erano Sara Errani e Flavia Pennetta. Per Camila Giorgi è la quarta volta negli ottavi di finale in uno Slam, la prima sulla terra rossa parigina e ora affronterà la russa ex top ten e ora numero 20 del mondo Daria Kasatkina, che ha battuto nettamente 6-3 6-2 la statunitense Shelby Rogers.