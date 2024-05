Roland Garros, Alcaraz vince e convince: Korda eliminato in tre set. Tsitsipas trova Arnaldi agli ottavi

Torna a dominare Carlos Alcaraz, che elimina Sebastian Korda in tre set e vola agli ottavi di finale del Roland Garros, dove Stefanos Tsitsipas troverà Matteo Arnaldi

Dopo aver traballato più del dovuto contro Jesper De Jong, Carlos Alcaraz torna a convincere eliminando in tre set (6-4 7-6- 6-3) Sebastian Korda, suo primo vero ostacolo in questo Roland Garros. Lo spagnolo attende ancora di conoscere il suo avversario che uscirà dal match rimandato per pioggia tra Ben Shelton e Felix Auger-Aliassime. Parte bene l’avventura parigina di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che hanno avuto la meglio su Fabian Marozsan e Fernando Romboli in due set.

Alcaraz in scioltezza su Korda

Arrivano risposte incoraggianti per Carlos Alcaraz dalla sfida vinta contro Sebastian Korda. Il murciano si è sbarazzato senza problemi in tre set del primo vero ostacolo in questo Roland Garros dopo che nei precedenti incontri aveva affrontato solamente giocatori fuori dai primi cento del mondo. Il primo set si apre con un break per parte, poi prosegue in maniera regolare fino alla zampata dello spagnolo che strappa la battuta allo statunitense nel nono game per poi chiudere il parziale senza esitazioni al servizio. Nel secondo Korda cede nuovamente la battuta nei primi game, poi però cresce di livello, sfrutta un momento di vuoto dell’avversario e lo trascina a un tie-break combattuto dove a prevalere è ancora Carlitos, che chiudere poi la pratica in un terzo set senza storia.

La pioggia non rivela l’avversario di Alcaraz, bene Tsitsipas

Da scoprire ancora chi affronterà di Alcaraz agli ottavi di finale visto che il match che il match tra Ben Shelton e Felix Auger-Aliassime è stato interrotto per pioggia quando il canadese il canadese stava andando a servire per il primo set. Riprenderanno domani anche gli altri match sospesi oggi, ovvero quello tra Zizou Bergs e Grigor Dimitrov – con il bulgaro avanti di un set e un break – Hubert Hurkacz e Denis Shapovalov – che vede il n°8 ATP avanti di due set.

Tsitsipas trova Arnaldi agli ottavi

Chi invece vola agli ottavi del Roland Garros è Stefanos Tsitsipas. Il finalista dell’edizione 2021 si è sbarazzato di Zhizhen Zhang in tre set (6-3 6-3 6-1) al termine di una prestazione senza sbavature. Il greco sarà dunque l’avversario di Matteo Arnaldi, che dopo aver sorpreso tutti nel primo pomeriggio eliminando Andrey Rublev con il risultato di 7-6 6-2 6-4 vuole provare a conquistare il suo primo quarto di finale a livello slam.

