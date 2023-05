Roland Garros: Bronzetti fuori con Jabeur

La fresca vincitrice del WTA di Sabat soffre l’incontro con la tunisina. 6-4 6-1 il punteggio finale

30-05-2023 13:35

Dura poco più di un’ora di gioco la partecipazione di Lucia Bronzetti al Roland Garrros. Nella sua partita di debutto la tennista di Rimini si è trovata a dover sfidare la tunisina Ons Jabeur (settima testa di serie del tabellone). La fresca vincitrice del WTA 250 di Rabat (primo titolo in carriera per lei) oggi non riesce a entrare in partita ed è succube del gioco della Jabeur, ancora convalescente per un infortunio al polpaccio. A fine partita la Bronzetti chiude sotto di 2 set con il punteggio di 6-4 6-1.