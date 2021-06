Roland Garros, Djokovic re di Parigi dopo una grande rimonta

Novak Djokovic batte Stefanos Tsitsipas 6-7 2-6 6-3 6-2 6-4 e dopo una splendida rimonta trionfa al Roland Garros. Per il numero 1 al mondo è il 19esimo trionfo in un Grande Slam, seconda vittoria a Parigi.

Il primo set è una vera e propria battaglia. Tsitsipas parte con un doppio fallo in battuta, che fa capire quanta tensione ci sia da parte del greco. Il 22enne però tiene testa a Djokovic fin da subito, portandondosi avanti per 3-2. Il serbo fa spaventare i suoi tifosi, cadendo rovinosamente a terra come contro Berrettini ai quarti. Fortunatamente non ci sono conseguenze per il numero 1 al mondo. Djokovic serve per il set ma il controbreak di Tsitsipas fa conquistare il tie break al greco. Dopo il 4-0 per il numero 5 Atp, il serbo reagisce pareggiando 5-5. Djokovic ha la possibilità di chiudere il set ma Tsitsipas rimonta e si porta avanti 1-0.

Nel secondo set invece c’è poca storia. Anche questa volta si inizia con un doppio fallo, ma a commetterlo questa volta è Djokovic. Il serbo è in evidente difficoltà, traballa e gioca male. Tsitsipas approfitta delle difficoltà dell’avversario e mantiene due break di vantaggio. Le palle corte di Djokovic non hanno l’effetto sperato e il 22enne alla fine chiude 6-2 il secondo set.

La partita dal terzo set cambia completamente, come è accaduto contro Musetti. Djokovic commette meno errori e sembra accusare meno la stanchezza, stessa cosa non si può dire per Tsitsipas. Il terzo break è molto combattuto e decisivo, Djokovic riesce ad allungare sul 3-1 e mantiene la distanza dal greco. Il terzo set termina 6-3 per il numero 1 al mondo. Nel quarto set parte subito forte il serbo con un 2-0 senza storia, il terzo break è molto lungo ma a conquistarlo è ancora Djokovic con un bellissimo lob finale. Il set prosegue rapidamente con Tsitsipas che riesce però a vincere due Break ma non basta: 6-2 per il 34enne.

Per la prima volta dal 2004, la finale del Roland Garros si decide al quinto set. Tsitsipas si rifà sotto, vincendo il primo break. La partita è combattuta ma Djokovic ne ha di più e vola sul 3-1. Il greco non ha intenzione di mollare e accorcia sul 3-2 approfittando di qualche errore del serbo. Il match è combattuto e divertente e sul 4-3 Djokovic domina l’ottavo break e vola 5-3. Un enorme Tsitsipas accorcia nuovamente 5-4 ma non può nulla nel decisivo break con Djokovic in battuta: il serbo vince il Roland Garros.

