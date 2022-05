25-05-2022 09:56

Provaci ancora Lorenzo! Musetti sfiora di nuovo l’impresa, al Roland Garros, di battere un big del tennis ma si merita ampiamente il delirio che sta ricevendo in queste ore sui social dopo aver messo alle corde per oltre un’ora Stefanos Tsitsipas.

Il livornese si porta avanti due set giocando in maniera a dir poco spettacolare, ma subisce il ritorno prepotente del greco che alla fine si è impone al 5° set, con il punteggio di 5-7, 4-6, 6-2, 6-3, 6-2. Nonostante la sconfitta che vale l’uscita di scena all’Open di Francia 2022, per il web Musetti è già un idolo e c’è chi vede in lui un giocatore potenzialmente migliore di Sinner. Il dibattito è aperto.

Open di Francia: l’impresa sfiorata di Musetti a Parigi, da Djokovic a Tsitsipas

Era successo già esattamente un anno fa, sempre a Parigi, ancora al Roland Garros, allora al cospetto del numero uno al mondo Novak Djokovic. Partita quasi fotocopia quella contro il tennista greco Tsitsipas. Come negli ottavi dello scorso anno contro Nole, Lorenzo Musetti vince i primi due set contro un grande avversario: poi cede alla distanza.

Il giovane azzurro incanta lo Chatrier per due set mettendo alle corde il ben più quotato avversario. Il tennis di Musetti è un piacere per gli occhi, in grado di competere quasi con tutti sul piano delle soluzioni vincenti. Ma si sa, per battere i grandi del tennis, soprattutto negli Slam, il talento da solo non basta e la rimonta bis subita da Tsitsipas sta lì a dimostrarlo.

Il web impazzito per Musetti al Roland Garros

La sconfitta al Roland Garros di Lorenzo Musetti, nonostante i due set di vantaggio, con delusione rinnovata rispetto allo scorso anno, non ha scalfito le emozioni. L’adrenalina che Musetti ha fatto vivere a tutti gli sportivi e appassionati di tennis che lo hanno seguito nel match contro Tsitsipas ha reso il tennista una star nonostante l’uscita di scena all’Open di Francia.

Per il web Lorenzo è una stella nel firmamento del tennis internazionale e prima o poi arriveranno le imprese non solo sfiorate: “Veder giocare Musetti è troppo bello, peccato che per ora l’autonomia è di due set, ma quando all’estro che possiede si aggiungerà un po’ di forza mentale di Sinner non ce ne sarà più per nessuno” scrive un tifoso.

In molti recriminano per l’ennesima occasione persa: “Mah che dire … sempre lì ad un passo e poi … diciamo che sarebbe stato meglio se Musetti avesse vinto!”, e accanto all’hashtag #Musetti il commento più inflazionato è “peccato” ma i post di incoraggiamento superano quelli di delusione e critica: “È sempre un piacere vedere #Musetti, tempo qualche anno e almeno sulla terra alzerà trofei importanti, Alcaraz permettendo“.

Ma c’è anche chi si spinge oltre il tifo e fa una disamina fisica e tecnica del giocatore: “Musetti è ancora fisicamente un bambino se paragonato a certi carri armati che popolano il mondo del #tennis. Ma proprio per questo è un piacere guardarlo, specie se dall’altra parte trova uno come Tsitsipas e spero perciò non commetta l’errore di smetterla di piacersi e piacere”.