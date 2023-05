Roland Garros: Gigante al secondo turno di qualificazione

Solida prestazione dell'azzurro a Parigi: battuto in due set il coreano Seong Chang Hong con il punteggio di 7-5, 6-4

22-05-2023 13:36

E’ iniziata bene la mattinata di qualificazioni al Roland Garros per i tennisti italiani. Matteo Gigante, numero 204 Atp, ha infatti eliminato il coreano Seong Chang Hong, numero 184, con il punteggio di 7-5, 6-4. Match senza sbavature per l’azzurro che ha così conquistato l’accesso al secondo turno. Il romani classe 2002 se la dovrà vedere adesso con l’esperto Facundo Bagnis, testa di serie numero 15 delle qualificazioni, che ha superato Darderi per 6-3, 6-4.

Gigante, agli Internazionali di Roma, era stato eliminato dall’australiano Thanasi Kokkinakis. A Parigi può riprovare un’ascesa comunque difficile al tabellone principale.