Roland Garros, impresa Cocciaretto: eliminata Kvitova

L'azzurra si è imposta contro la numero 10 al mondo per 6-3 6-4

30-05-2023 09:04

Sorride sulla terra francese del Roland Garros Elisabetta Cocciaretto che ha eliminato la testa di serie numero 10 Petra Kvitova imponendosi con il punteggio di 6-3 6-4.

In lacrime a fine match l’azzurra per la contentezza: si tratta del primo successo contro una top 10.

“Penso che sia stata la miglior partita della mia vita – ha detto in conferenza stampa – o sconfitto una campionessa Slam e per me è motivo di grandissima soddisfazione. Tuttavia, già da domani si tornerà in campo per preparare al meglio il prossimo incontro e dare il 100% per vincere. Ho cercato di giocare molto vicino alla riga di fondo, per comandare gli scambi e rubarle il tempo. Lei è una tennista che, se ha modo di tirare, diventa molto difficile da affrontare perché la sua palla viaggia tanto ed è in grado di realizzare vincenti da ogni zona del campo. Per questo la mia strategia era di allungare il più possibile gli scambi, per farle capire che anch’io c’ero sempre per controbattere. Certo, in alcuni casi non ci sono riuscita”.

Al secondo turno incontrerà la n.128 del mondo, Simona Waltert