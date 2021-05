Roland Garros: pronto un nuovo taglio del montepremi

Dopo la notizia dello slittamento dell’inizio del torneo di una settimana per attrarre più pubblico negli stadi e l’introduzione dei match in notturna con i riflettori, l’organizzazione del Roland Garros è tornata a far parlare di sé. E’ infatti delle ultime ore la notizia che è pronto un nuovo taglio del montepremi.

Paradossalmente, brutte notizie per chi vincerà. Ecco spiegato perchè.

La scorsa stagione $ 38 milioni sono stati stanziati come montepremi totale del grande slam sulla terra rossa. Si è trattato di circa il 10% in meno rispetto all’edizione 2019. Nonostante le smentite delle ultime settimane, la federazione francese ha invece deciso ad un altro taglio fino a $ 34 milioni (un altro 8% in meno).

La buona notizia è che non saranno colpiti da questo taglio i giocatori che prenderanno parte alle qualificazioni e che verranno eliminati nei primi turni. Guy Forget, direttore del torneo, ci ha tenuto a sottolineare questo aspetto, affermando: “Siamo il torneo del grande slam con la minore differenza di guadagni tra chi esce al primo turno e chi vince”.

Anche quest’anno, infatti, chi uscirà al primo turno percepirà un assegno di $60000 dollari.

Come detto, a farne le spese sarà soprattutto il vincitore del torneo. Per esempio, già l’anno scorso Rafael Nadal ha ottenuto “appena” $ 1.6 milioni, ben il 30% in meno rispetto alla sua vittoria nel 2019. Chi vincerà il prossimo slam parigino dovrà “accontentarsi” di ancora meno soldi.

OMNISPORT | 14-05-2021 10:52