Roland Garros, grande Italia a Parigi: avanti Cobolli, Darderi, Zeppieri ed Errani. Djokovic non sbaglia all'esordio

La pioggia ritarda il programma nella giornata di gare al Roland Garros, Cobolli soffre ma ha la meglio contro il serbo Medjedovic. Domani Sinner contro Gasquet in campo non prima delle 20.15

La pioggia rallenta tutto. La giornata di gare al Roland Garros viene fortemente condizionata dalla pioggia che per tutta la mattina e fino al primo pomeriggio non ha permesso agli atleti di scendere in campo. C’è da aspettare ma alla fine i match prendono il via e per l’Italia arriva qualche soddisfazione importante. La difesa del titolo di Novak Djokovic è cominciata nel migliore dei modi con il serbo che ha superato in tre set il francese Herbert in un match che ha tenuto sotto controllo senza mai dover neanche strafare.

Cobolli non si ferma, Medjedovic ko

Flavio Cobolli continua a fare bene. Il fiorentino, ma romano d’adozione, era reduce dalla semifinale a Ginevra dove ha mostrato tantissimi progressi e anche a Parigi parte subito bene. L’azzurro domina i primi due set contro il serbo e pupillo di Djokovic, Medjedovic, poi nel terzo accusa un piccolo passaggio a vuoto, ha l’occasione per chiuderla ma perde al tiebreak. Il match si decide al quarto set con Cobolli che parte subito fortissimo prima di accusare un altro passaggio a vuoto. Ma al quinto matchpoint arriva il momento della vittoria. E per lui ora c’è lo scontro con Holger Rune.

Darderi senza difficoltà nell’esordio Slam

Continua a dimostrare grande solidità anche Luciano Darderi che batte in tre set l’australiano Hijikata. L’azzurro vince con autorità il primo set, ma nel secondo deve soffrire. Si fa recuperare un break dal suo avversario e poi è costretto a una vera e propria battaglia nel tiebreak. Nel terzo l’australiano sembra pagare fatica e anche un po’ di frustrazione, con l’azzurro che domina e chiude con un netto 6-1. Per Darderi si tratta della prima vittoria conquistata in uno slam.

Zeppieri, che impresa: battuto Mannarino

Giulio Zeppieri conferma il suo feeling con il Roland Garros e conquista per la seconda volta il passaggio al secondo turno. Stavolta a farne le spese è il francese testa di serie numero 22 del torneo, Adrian Mannarino. Il transalpino parte meglio e vince il primo set 6-4. Nel secondo va subito avanti di un break ma da quel momento in poi il match viene dominato da Zeppieri che prende il controllo del match e vince tre set consecutivi con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-1.

Errani intramontabile: battuta Schmiedlova

Sara Errani non ha perso un briciolo della sua combattività. La 37enne di Bologna, che sulla terra di Parigi è di casa, conquista una netta vittoria nel primo turno del Roland Garros battendo la slovacca Schmiedlova con il punteggio di 6-3, 6-2. Al prossimo turno ci sarà la sfida con la statunitense Navarro.

Fritz rischia e poi domina, De Minaur a valanga

Negli altri incontri della giornata arriva la prevista vittoria di Taylor Fritz ai danni dell’argentino Coria. Lo statunitense, testa di serie numero 12, gioca un primo set da dimenticare che perde con il punteggio di 6-2 poi prende il controllo del match e domina vincendo gli altri tre con il punteggio di 6-1, 6-2, 6-1. Tutto facile invece per Alex de Minaur che si sbarazza del giovane statunitense Alex Michelsen concedendo solo tre game. Avanzano anche Ruud ed Etcheverry.

Il programma di domani: Sinner in serata

La pioggia ha sconvolto i piani degli organizzatori ma la schiarita arrivata nel primo pomeriggio ha permesso comunque di far disputare il maggior numero di partite possibili. Stilato il programma, ancora provvisorio, delle partite di domani. Sul campo 6 toccherà a Matteo Arnaldi aprire il programma, alle 11 sfida il francese Muller (dopo aver battuto al primo turno l’altro transalpino Fils). Sullo stesso campo ultimo match per Elisabetta Cocciaretto contro la spagnola Bucsa.

Primo match di giornata anche per Lorenzo Sonego che sfida il cinese Zhang sul campo 12. A chiudere il programma nella sessione serale sul campo centrale tocca invece a Jannik Sinner che “non prima” delle 20.15 sfida il francese Richard Gasquet per guadagnarsi l’accesso al turno successivo.

