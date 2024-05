Roland Garros, Sonego torna alla vittoria ed elimina Humbert in quattro set. Nel pomeriggio Nardi-Muller

Ottimo inizio di Roland Garros per Lorenzo Sonego, che torna al successo nel circuito maggiore eliminando la testa di serie n°17 Ugo Humbert in quattro set. Più tardi scenderà in campo anche Luca Nardi contro Aluxandre Muller

Doppio confronto Italia-Francia nella prima giornata del Roland Garros 2024, con Lorenzo Sonego che ha battuto in tre set (6-4 2-6 6-4 6-3) il n°1 transalpino Ugo Humbert nel match di apertura sul campo Suzanne Lenglen e Luca Nardi che, al debutto assoluto a livello slam, nel pomeriggio affronterà invece Alexandre Muller.

Sonego elimina il n°1 di casa Humbert

Sonego riporta in parità gli scontri diretti contro Humbert, via battuto anche l’anno scorso al Roland Garros, dopo la sconfitta rimediata un mese e mezzo fa a Montecarlo. Lorenzo si aggiudica il primo set sfruttando l’unico game a vuoto del francese e conquistando il break nel quinto game. Nel secondo però il francese sfrutta subito una palla corta sbagliata da Sonego e portandosi avanti di un break in avvio per poi chiudere il parziale sul 6-2 con un altro break.

Nel terzo set Sonego rientra in campo più convinto e mette subito in difficoltà Humbert, che però si salva annullando palla break. La pressione del torinese porta i suoi frutti nel settimo game, quando strappa la battuta al transalpino, che prova a rientrare subito nel gioco successivo non riuscendo però a concretizzare la palla del contro-break. Nel quarto Humbert sembra soffrire troppo la tensione e avere meno energie, con il torinese che invece è sempre più sicuro dei propri mezzi e, dopo essersene fatte annullare cinque, sfrutta la sesta palla break arrivata nel quinto game e poi chiude con il secondo break del parziale finito 6-3.

Sonego in campo venerdì contro Zhang

Grazie a questo successo Sonego accede dunque al secondo turno del Roland Garros dove affronterà Zhizhen Zhang, che ha avuto la meglio su Aleksandar Vukic in quattro set (6-4 4-6 6-3 7-5). L’unico precedente tra i due, che torneranno in campo mercoledì 29 maggio, risale all’ATP 250 di Eastbourne, quando a vincere sull’erba fu il tennista cinese con il risultato di 7-6 6-3.

Luca Nardi-Alexandre Muller nel pomeriggio

Nel pomeriggio al Roland Garros toccherà invece a Luca Nardi, che affronterà un altro francese, Alexandre Muller, per provare a ottenere la sua prima vittoria a livello slam al debutto assoluto in un torneo della categoria. Si tratta della terza sfida tra i due tennisti, con l’azzurro che ha vinto entrambi i precedenti, compreso quello recente nelle qualificazioni del Masters 1000 di Montecarlo.

