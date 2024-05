Quando gioca Sinner al Roland Garros: l'orario del debutto contro Eubanks e il programma di lunedì 27 maggio

Jannik in campo alle 11 al Suzanne Lenglen contro lo statunitense, alla stessa ora c'è Paolini che affronta l'australiana Saville. Gli orari di tutte le partite nel dettaglio.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Con un insolito – e graditissimo – anticipo rispetto alle abitudini del passato, gli organizzatori del Roland Garros hanno ufficializzato l’order of play delle sfide in programma lunedì 27 maggio, valide per i tabelloni maschile e femminile. Del resto, si trattava di incontri e di abbinamenti già noti da giorni, dunque non c’era motivo di attendere la sera per diramare il calendario delle partite. A che ora gioca Sinner? Ecco gli orari nel dettaglio per Jannik e per tutti gli altri italiani in gara.

Roland Garros: Sinner-Eubanks lunedì 27 maggio alle 11

Il rosso di San Candido scenderà in campo alle 11 al Suzanne Lenglen, il secondo campo per importanza dello Slam parigino, contro Christopher Eubanks. Un avversario non certo di seconda fascia, visto che si tratta comunque di un top 50: attualmente è il numero 46 del ranking ATP, in cui Sinner occupa invece la seconda posizione (ma è in odore di sorpasso ai danni di Novak Djokovic). Un solo precedente tra i due, nel 2022 al secondo turno degli US Open: vittoria di Sinner in tre set col punteggio di 6-4 7-6 6-2.

Nadal contro Zverev sul Centrale nel pomeriggio

Il privilegio del Centrale toccherà invece a Rafa Nadal, il campione che più di tutti ha trionfato a Parigi. Per il maiorchino debutto nel pomeriggio contro Alexander Zverev, uno dei favoriti al successo finale, terzo incontro di giornata di un programma aperto alle 12 dalla sfida tra Ons Jabeur e Sachia Vickery, seguito poi da un altro match del tabellone WTA: Iga Swiatek contro Leolia Jeanjean. Zverev e Nadal, insomma, dovrebbero affrontarsi in un orario indefinito tra le 15.30 e le 18.30. Non prima delle 20.15, invece, è in programma il match serale tra uno dei beniamini di casa, Gael Monfils, e Thiago Seyboth Wild.

Fonte: RolandGarros.com

Gli altri italiani a Parigi: Arnaldi, Musetti, Bellucci e Fognini

Quattro, oltre a Sinner, gli azzurri in campo nel tabellone maschile. Il primo a scendere in campo dovrebbe essere Matteo Arnaldi contro Arthur Fils, astro nascente del tennis francese: è il secondo match di giornata sul Simonne-Mathieu, match che avrà inizio dopo la conclusione dell’incontro femminile tra Marketa Vondrousova e Rebeka Masarova. Terzo incontro di giornata sul campo 6, invece, quello tra Mattia Bellucci e Frances Tiafoe (numero 25 del seeding). Sempre nel pomeriggio tocca a Fabio Fognini sul campo 13 contro Botic van de Zandschulp, terzo incontro di un programma che scatta alle 12. In serata, infine, c’è Lorenzo Musetti, ultimo incontro di giornata sul campo 12 contro Daniel Elahi Galan.

Fonte:

Le italiane a Parigi lunedì 27: tocca a Paolini e Cocciaretto

Due, invece, le azzurre in campo nel tabellone femminile. La prima è Jasmine Paolini, testa di serie numero 12, che affronta l’australiana Daria Saville alle 11 (in contemporanea con Sinner, accidenti). Ampia la differenza nel ranking: Paolini è 15ma, Saville 84ma. In serata, sul campo 6 – subito dopo la conclusione del confrontro tra Bellucci e Tiafoe – tocca invece a Elena Cocciaretto, che affronta una delle protagoniste annunciate sulla terra rossa parigina, la brasiliana Beatriz Haddad Maia (testa di serie numero 13).