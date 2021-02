Rolando Mandragora, le prima parole da giocatore del Torino

Rolando Mandragora è ufficialmente un nuovo giocatore del Torino di Davide Nicola. Lunga è stata la trattativa che ha portato l’ex Juventus dall’Udinese all’altra sponda di Torino, ma per la felicità di tutti, Mandragora per primo, si è riusciti a raggiungere l’ufficialità in tempo utile.

Queste le prime parole del neo giocatore granata:

“Non è stata una scelta difficile: il Toro ha storia e ambizione, arrivo qui con voglia ed entusiasmo. Conosco la maggior parte del gruppo, ho già giocato con Izzo e Rincon e non vedo l’ora di iniziare. Mi sento bene, l’infortunio ormai è alle spalle – dice a proposito delle sue condizioni fisiche dopo che lo scorso giugno si ruppe il legamento crociato del ginocchio proprio al Grande Torino -. Adesso spero di trovare alchimia e mettere in mostra le mie qualità”.

Il numero di maglia che il mediano ha scelto è il 38, “il numero con cui ho esordito in serie A e lo porto da sempre”.

OMNISPORT | 01-02-2021 21:11