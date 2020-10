Roma 2020-21, gli stipendi dei giocatori. Quanto guadagnano

La Roma 2020-21 ha un monte ingaggi di circa 63 milioni di euro per questa stagione. Un totale che porta i giallorossi al terzo posto nella classifiche delle società che pagano di più i giocatori. L’ingaggio nettamente più oneroso sono i 7,5milioni per il bosniaco Edin Dzeko, punta di diamante dell’attacco capitolino. Dietro di lui l’argentino Javier Pastore che incassa 4,5milioni a stagione nonostante le sue performance memorabili all’ombra del Colosseo non è che siano state tantissime… Al terzo posto un pezzo da novanta della retroguardia romanista l’inglese Chris Smalling che viene pagato 3,8milioni a stagioni, poi l’armeno Mkhitaryan con 3,5milioni e altri giocatori da 3milioni all’anno tra cui l’azzurro Spinazzola. A proposito di azzurri la Roma annovera tra le sue fila alcuni dei giovani più interessanti del panorama calcistico italiano: Nicolò Zaniolo prende 2,5milioni all’anno, Lorenzo Pellegrini 2,3 e Gianluca Mancini 2.

Giocatore Ingaggio Edin Dzeko 7,5 Javier Pastore 4,5 Chris Smalling 3,8 Henrikh Mkhitaryan 3,5 Pau López 3 Leonardo Spinazzola 3 Jordan Veretout 3 Pedro 3 Federico Fazio 2,5 Nicolò Zaniolo 2,5 Amadou Diawara 2,5 Lorenzo Pellegrini 2,3 Borja Mayoral 2,3 Rick Karsdorp 2,2 Juan Jesus 2,2 Gianluca Mancini 2 Carles Pérez 2 Marash Kumbulla 1,8 Bruno Peres 1,8 Bryan Cristante 1,8 Ibañez 1,5 Davide Santon 1,5 Gonzalo Villar 1,2 Antonio Mirante 1 Riccardo Calafiori 0,4 Pietro Boer 0,2

VIRGILIO SPORT | 26-10-2020 18:11