Roma, ai tifosi sta bene solo il risultato: Spettacolo imbarazzante

27-02-2022 20:15

Vince la Roma, all’ultimo istante e dopo una partita che sembrava stregata. Quanta fatica, però, per avere ragione di uno Spezia ridotto in dieci dalla fine del primo tempo. La squadra di Mourinho spreca e trova il gol vittoria solo nel finale grazie a un rigore che ha scatenato le polemiche dei tifosi spezzini. Ai sostenitori giallorossi sui social, in fondo, va bene solo il risultato. Tante le critiche alla prestazione di Pellegrini e soci.

La maglia dello Spezia per Kovalenko conquista il web

Al Picco si gioca, in Ucraina si spara. Inevitabile, prima della partita tra Spezia e Roma, che il pensiero vada al conflitto in corso. Anche perché il “promemoria” dei liguri non passa inosservato: prima dell’inizio del match con la Roma i ragazzi di Motta hanno sfoggiato una maglietta durante il riscaldamento con la scritta “Stop War” e i colori giallo e blu della bandiera dell’Ucraina in onore del centrocampista Viktor Kovalenko. “Bravi”, commentano molti tifosi giallorossi. “Nulla da dire, un’iniziativa più che condivisibile”, il Tweet di Giorgio.

La Roma attacca, ma il primo tempo si chiude sullo 0-0

Poi comincia la partita e la Roma spinge ma non passa. Su Mancini è bravo Provedel, poi Abraham timbra il palo. “Siamo la squadra più scarsa della nostra storia”, il drastico commento di Antonio. “Stanno messi male in campo, l’anno scorso nonostante facessero ridere giocavano meglio”, è un altro Tweet tranchant da parte di Valentino. Pasquale ha un suggerimento per Mourinho: “Togliere immediatamente Mancini“. Mentre l’espulsione di Amian allo scadere regala ai giallorossi una ripresa con l’uomo in più: “Ma serve maggiore velocità altrimenti manco oggi si vince”, sottolinea Ivano.

Finale da film thriller, la Roma batte lo Spezia al 97′

A inizio ripresa in effetti Mou lancia Zaniolo per Mancini. “Se penso che guadagnerà tre milioni come Skriniar“, ironizza Andrea pensando al nuovo stipendio del difensore. “Spettacolo imbarazzante, con giocatori del genere la Roma non vincerà mai nulla”, sentenzia Ursus. Restiller ha nostalgia di un campione passato all’Inter: “Purtroppo lo devo dire: con Dzeko stavamo 3-0 per noi”. Ma nel finale rocambolesco il golletto arriva. Rigore assegnato col Var e Abraham che regala i tre punti dal dischetto. “Abraham lo doveva ai tifosi”, è la constatazione di Mario.

CLICCA QUI PER VEDERE IN DIRETTA TUTTE LE PARTITE DELLA ROMA

SPORTEVAI