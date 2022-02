Roma, rinnovo automatico per Mancini fino al 2026

26-02-2022 15:47

Gianluca Mancini ha rinnovato il proprio contratto con la Roma fino al 30 giugno 2026. Non c’è stato alcun annuncio ufficiale ma come riporta Il Tempo il rinnovo è scattato in maniera automatica al verificarsi di determinate condizioni.

Questo quanto si legge sulla relazione semestrale della Roma alla voce rinnovi: “Infine, sono stati prolungati i contratti economici per le prestazioni sportive dei calciatori Mkhitaryan, fino al 30 giugno 2022, Karsdorp, Bove e Zalewski fino al 30 giugno 2025, Pellegrini, Mancini e Darboe sino al 30 giugno 2026”.

