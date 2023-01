Roma, allarme rientrato: nessuna ricaduta per Zaniolo e Dybala

05-01-2023 16:31

Buone notizie per la Roma di Josè Mourinho che dopo la vittoria di ieri sul Bologna era rimasta con il fiato sospeso a causa delle condizioni fisiche di Zaniolo e Dybala. Entrambe i giocatori hanno chiesto la sostituzione nel corso del secondo tempo e soprattutto per quanto riguarda l’azzurro, le sue smorfie all’uscita dal campo non avevano fatto presagire nulla di buono. Per Zaniolo, infatti, dopo aver rimediato una botta al ginocchio destro, si era temuto uno nuovo stop ma gli esami strumentali odierni non hanno evidenziato alcun problema, solo una contusione, dunque sarà disponibile per la sfida con il Milan.

Situazione ancor più “leggera” per Paulo Dybala che invece alla mezz’ora del secondo tempo, in preda ai crampi, aveva abbandonato il terreno di gioco. La realtà dei fatti si è scontrata con gli 87 giorni di stacco forzato causa precedente infortunio (eccezion fatto per le apparizioni al Mondiale), e quindi una mancanza di minutaggio nelle gambe dell’argentino. Anche lui sarà a disposizione per la sfida di San Siro.