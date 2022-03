Roma avanti a fatica ma un beniamino finisce sotto accusa

17-03-2022 23:02

La Roma soffre fino alla fine ma riesce a conquistare la qualificazione ai quarti di finale di Conference League. I giallorossi rischiano di lasciarsi trascinare ai supplementari dal Vitesse che trova la rete del vantaggio con Wittek, ma al 90’ arriva il pareggio di Abraham che regala la qualificazione ai suoi.

Roma: Pellegrini finisce nel mirino

Nel corso delle ultime settimane i tifosi della Roma hanno messo spesso sotto accusa Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista che sembrava poter prendere nei cuori dei tifosi il posto di Daniele De Rossi, non sempre è stato all’altezza della situazione e anche contro il Vitesse non è stato dei migliori finendo per attirarsi molte critiche: “E un giocatore inutile”, scrive Valerio. Mentre Alessandro chiama in casa Pinto: “E’ arrivato il momento di venderlo”. Mentre Angelo fa riferimento agli idoli del passato: “Siamo passati da Totti e De Rossi a Pellegrini. Ma che male abbiamo fatto?”.

Roma: tifosi preoccupati per il derby

La Roma conquista il passaggio del turno ma il gioco mostrato contro il Vitesse non fanno dormire sonni tranquilli ai tifosi che iniziano a mostrare preoccupazione in vista del derby di domenica prossima. “Questa squadra non produce gioco, 20 tocchi, poche idee e tanti giocatori scarsi. Comincio a essere preoccupato per domenica. Con questo centrocampo ti sovrasteranno sempre”. Anche Urbano la pensa allo stesso modo: “Se giochi così anche domenica finisce malissima. Mamma mia come siamo brutti”.

Roma: che calore all’Olimpico

Nonostante la Conference League non accenda particolari emozioni, i tifosi della Roma hanno offerto una grande accoglienza allo stadio Olimpico. Una cornice di pubblico, di calore e tifo che non è sfuggita ai social: “L’unica cosa positiva è stato il meraviglioso Olimpico anche questa sera”. Anche per Babba è il pubblico a meritare la palma di migliore: “Partita così e così, poche azioni. Una cosa bella invece è stato l’arbitro che ha aspettato la fine dell’inno della Roma prima di fischiare l’inizio della Roma”.

SPORTEVAI