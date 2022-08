28-08-2022 13:02

La Roma, fresca di pareggio ieri per 1-1 all’Allianz Stadium contro la Juventus, ha concluso positivamente la trattativa per Andrea Belotti, svincolatosi a fine giugno dal Torino, mentre si avvicina anche un secondo colpo, il tutto a pochissimi giorni dalla chiusura del calciomercato estivo.

Roma e Belotti hanno chiuso positivamente la trattativa

Da questa mattina Belotti è a Trigoria per trovare l’accordo definitivo con il club giallorosso: mancano solo i dettagli relativi ai bonus e poi il bomber, dopo sette stagioni con i colori granata, con cui ha realizzato esattamente 100 gol in Serie A, diventerà ufficialmente romanista. L’accordo base c’è ormai da settimane, e del resto il “Gallo” si è svincolato dal Toro a fine giugno, ma la conclusione delle trattative si è rivelata più complicata del previsto. Ma ora, stando a quanto riporta Tuttomercatoweb, si è chiusa positivamente.

Roma: Belotti ha firmato il contratto

Il 28enne attaccante nativo della provincia di Bergamo, che l’anno scorso ha anche vinto il titolo europeo con l’Italia di Roberto Mancini, ha effettuato la prima parte delle visite mediche di prammatica a Villa Stuart, e la seconda parte a Trigoria. Poi, come riporta la Gazzetta dello Sport, si è incontrato col general manager dell’area sportiva dei capitolini Tiago Pinto e con Maurizio Lombardo, colui che si occupa di stilare tecnicamente i contratti, mentre i suoi futuri compagni di squadra e José Mourinho sono arrivati dopo pranzo per l’allenamento delle 17. Belotti ha trovato l’accordo per firmare un contratto probabilmente biennale con opzione per il terzo.

La Roma vuole chiudere per Camara dell’Olympiakos

Intanto, oltre a Belotti, la Roma, sempre secondo la rosea, vuole chiudere la trattativa, che va avanti da parecchio tempo, per Mady Camara, 25enne guineano centrocampista dell’Olympiakos. I giallorossi offrono 2 milioni di euro per il prestito oneroso e, al massimo, 8 per il diritto di riscatto, che può diventare obbligo a condizioni molto difficili, cioè giocare in tutte le partite. Il calciatore vuole lasciare Atene, il club vuole più certezze per il riscatto, ma nelle ultime ore le parti sembrerebbero essersi avvicinate, anche perché la dirigenza capitolina non vuole spendere cifre eccessive per una riserva e sembra che i greci abbiano recepito il messaggio.

