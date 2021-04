Roma-Bologna, Fonseca: "Gara decisiva, non penso al futuro"

In vista di Roma-Bologna, Paulo Fonseca vuole vedere una reazione in campionato: “Noi pensiamo partita per partita. I giocatori capiscono che la prossima è sempre la più importante, ora sanno che è decisivo battere il Bologna. Lo sappiamo tutti noi. In campionato da quando ci sono mancati giocatori importanti non siamo più nelle prime quattro, in una competizione lunga quando non c’è il giocatore importante si sbaglia di più”.

Novità sugli infortunati: “È difficile che Smalling ce la faccia per giovedì, Mkhitaryan invece ci sarà ma non giocherà dall’inizio. Pastore? È stato fermo tanto tempo, ci ho parlato, deve tornare a giocare nel tempo e nel contesto giusto, lui lo sa quello che penso. Reynolds? È a disposizione, così come Santon“.

Bocca cucita sul futuro: “Non conta, penso solo al presente. La Roma è la cosa più importante”.

OMNISPORT | 10-04-2021 15:23