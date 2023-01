05-01-2023 10:45

Come ha arbitrato Santoro in Roma-Bologna? Il tecnico del Bologna Thiago Motta si è lamentato per il rigore assegnato ai giallorossi e che, con la trasformazione di Dybala, ha consentito alla fine alla squadra di Mourinho di portare a casa i tre punti. A fare chiarezza inizia Graziano Cesari.

Roma-Bologna: Per Cesari Dybala è furbo in occasione del rigore

L’ex fischietto internazionale a Italia, durante Pressing, parla di Roma-Bologna e spiega: “Al 4′ l’episodio decisivo, vedete lo scambio Zaniolo-Dybala che in area dopo un contatto cade. L’arbitro non ha dubbi, si scatenano a quel punto le proteste dei giocatori del Bologna, abbiamo preso tante immagini, il pallone Lucumi non lo tocca mai ma attenzione alla dinamica, perché c’è il piede destro di Dybala che va a strisciare sul terreno di gioco mentre il sinistro di Lucumi è fermo: era pronto a cadere Dybala? E’ una malizia dell’attaccante. Il Var ha assistito l’arbitro confermando la decisione di Santoro”

Roma-Bologna, Cesari pesca un altro errore di Santoro

Poi si passa al recupero con il Bologna proiettato in avanti alla ricerca del pareggio. Cesari spiega: “Finale arroventato, siamo al 6′ di recupero: l’arbitro è messo male e va a impattare il pallone quando Cambiaso potrebbe tirare in porta, ci sono le proteste vibranti e Santoro lo ammonisce senza neanche guardarlo in faccia. Non mi è piaciuta neanche l’ammonizione per simulazione a Ferguson“.

Roma-Bologna, per Marelli il rigore c’è

Meno dubbi per Luca Marelli. Per l’esperto di Dazn non fa bene Thiago Motta a lamentarsi: “Secondo me no. Si vede nettamente che Dybala ha anticipato Lucumì e il contatto è stato creato da quest’ultimo. Rigore indiscutibile, giusto non ammonire. Il contatto non è cercato da Dybala, la gamba destra non si allarga in nessuna maniera”.