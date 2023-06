Roma: Boniek in corsa per la vicepresidenza

Dopo l'acquisizione del Cannes, Ryan andrà a fare il numero uno del club francese e quindi ai giallorossi servirà un dirigente

27-06-2023 13:08

Potrebbe esserci un inserimento di peso nell’organigramma societario della Roma. Con l’acquisizione del Cannes da parte dei Friedkin, infatti, Ryan andrà a ricoprire la carica di presidente del club francese mentre Dan resterà il numero uno dei giallorossi. Ci sarà però bisogno di una nuova figura dirigenziale e, secondo le indiscrezioni di Leggo, il ruolo di vicepresidente potrebbe vedere in corsa anche Zbigniew Boniek, ex giocatore della Juventus e della squadra capitolina negli anni ’80. Il dirigente polacco, dopo aver smesso con il calcio giocato, ha deciso di vivere proprio a Roma e non ha mai nascosto le sue simpatie per il club.