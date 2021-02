Roma-Braga 3-1: giallorossi agli ottavi di Europa League

La Roma conquista gli ottavi di finale di Europa League. La squadra di Fonseca batte il Braga anche al ritorno (3-1 dopo lo 0-2 all’andata). Prestazione convincente per i giallorossi, di contro i lusitani hanno dato l’impressione di non crederci fino in fondo dando spazio alle offensive dei padroni di casa.

La Roma parte a ritmo contenuto e solo al 17′ si rende davvero pericolosa con Veretout, ma senza fortuna. Sette minuti più tardi arriva il gol giallorosso: Dzeko allarga sulla sinistra per El Shaarawy, il Faraone prova a piazzarla a giro sul secondo palo, Tiago Sá la tocca e spedisce il pallone sul palo.

La palla finisce di nuovo a Dzeko, che coglie anche lui il legno in diagonale ma vede la sfera finire in rete. Il Braga reagisce e alla mezz’ora sfiora il gol: Zé Carlos crossa in area, palla deviata da Bruno Peres che finisce a Piazón che schiaccia la sfera fallendo una buona occasione.

Poco dopo è ancora il brasiliano a rendersi pericoloso: si libera sulla trequarti e da buona posizione calcia con il destro, sfera che finisce di poco alta sopra la traversa. Si fa trovare pronto pure Pau Lopez che è bravo a chiudere su Sporar involontariamente servito da El Shaarawy. Al 40′ chance per la Roma: ottimo assist di El Shaarawy che trova tutto solo Pedro dentro l’area, sinistro di prima intenzione dello spagnolo che coglie in pieno la traversa.

Nella ripresa, sempre Roma in avanti con Dzeko in evidenza in più di un’occasione. A metà ripresa problema fisico per il centravanti bosniaco che lascia il campo contrariato: problema muscolare e gara contro il Milan a rischio. Al 71′ grossa occasione per il raddoppio: penalty per la Roma, procurato da Carles Perez, bravo ad avanzare nello stretto e a farsi atterrare da Novais.

Meno bravo dal dischetto Pellegrini che madna sul fondo: brutta esecuzione per il mediano. Il centrocampista, però, si riscatta dopo con un grande assist per Perez che di piatto mette a segno e chiude il discorso qualificazione. Finale con la Roma che si rilassa e il Braga trova la rete con l’autogol sfortunato di Cristante. Prima del fischio finale, però, c’è gloria per Borja Mayoral su assist di Perez. Per Fonseca missione compiuta, venerdì il sorteggio degli ottavi, domenica il big match contro il Milan.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

ROMA-BRAGA 3-1

MARCATORI: 24′ Dzeko (R), 74′ Carles Perez (R), 87′ aut. Cristante (B), 91′ Borja Mayoral (R)

ROMA (3-4-2-1): Lopez 6,5; Karsdorp 6,5, Cristante 6, Mancini 6,5; Veretout 6 (59′ Spinazzola 6), Diawara 6, Villar 6 (46′ Pellegrini 6), Bruno Peres 6; Pedro 6,5 (77′ Mkhitaryan s.v.), El Shaarawy 6 (59′ Perez 6,5); Dzeko 6,5 (67′ Mayoral 6). Allenatore: Fonseca

BRAGA (4-3-2-1): Tiago Sá 6; Zé Carlos 6, Tormena 6, Rolando 5,5, Sequeira 5,5 (70′ Borja 6); A. Horta 6,5, Novais 5,5, Gaitan 5 (60′ R. Horta 6); Piazon 6 (60′ Fransergio 6), Galeno 5,5 (77′ Infande s.v.); Sporar 6 (60′ Ruiz 6). Allenatore: Carvalhal

Arbitro: Ekberg

Ammoniti: Veretout (R)

Espulsi: –

OMNISPORT | 25-02-2021 23:17