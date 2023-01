Roma, Calafiori: "De Rossi per me come un fratello maggiore"

05-01-2023 14:27

L’ex giovane terzino della Roma, Riccardo Calafiori, ora al Basilea, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dei suoi inizi alla Roma, e del suo rapporto con José Mourinho e con Daniele De Rossi.

Queste le sue parole:

“Di Mourinho ho un bel ricordo, avevamo un bel rapporto, al contrario di quello che si pensi. De Rossi è passato dall’essere il mio idolo ad essere non dico migliore amico, ma fratello maggiore, mi ha preso sotto braccio e ogni volta che devo affrontare qualcosa lo sento. Penso che lui sia nato per fare l’allenatore perché anche in campo lo era già”.