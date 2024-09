Acque agitate in Capitale, si sono esposti Pellegrini e Mancini che a nome di tutti hanno difeso l'ex tecnico, non è stato il ds a scegliere l'erede

Da qui a domenica non ci sarà pace in casa Roma: non solo è prevista la contestazione dei tifosi ai Friedkin in occasione della gara con l’Udinese ma anche all’interno dello spogliatoio non si registra una situazione serena. La squadra ha preso malissimo la decisione della società di esonerare De Rossi mentre emerge un retroscena su come la scelta per la panchina sia caduta su Juric.

La squadra compatta a favore di De Rossi

Non ci sarebbero dissapori con i giocatori alla base della decisione dei Friedkin di esonerare De Rossi dopo sole quattro giornate. Lo testimonia la reazione della squadra, raccontata dal Corriere dello sport. Ad affrontare il club sono stati i senatori Pellegrini e Mancini, capitano e vice-capitano, che con la delega di tutta la rosa, hanno chiesto spiegazioni sul perché lunedì scorso sono stati contattati dalla società giocatori della squadra (e non loro) per chiedere un parere su De Rossi. In sostanza è stato domandato a vari elementi dello spogliatoio (tra gli altri anche Dybala e Paredes) se tutti fossero dalla parte del tecnico, e la risposta è stata da tutti un netto sì. Al club è stato chiesto, invano, di tornare sui propri passi e richiamare De Rossi.

Il like di Totti sui social

Mentre i giocatori sui social manifestavano ciascuno a modo suo la solidarietà a De Rossi, non è sfuggito un gesto di Totti. L’ex capitano, che nei giorni scorsi aveva quasi profetizzato l’esonero, ha preferito non parlare pubblicamente ma ha messo like a un post su Instagram dell’account di SportMediaset in cui si raccontava della contestazione dei tifosi per l’esonero di De Rossi. Un like diventato subito virale.

Ecco chi ha scelto Juric

Sempre il Corriere dello sport rivela un retroscena su Juric. Non è stato il ds Florent Ghisolfi, che non è stato coinvolto neanche nell’esonero di De Rossi, a sceglierlo. Ghisolfi. La scelta è stata del Ceo Lina Souloukou che dopo aver invano tentato di convincere Stefano Pioli, ha individuato Juric, proposto dal procuratore Giuseppe Riso, consulente molto ascoltato dalla potente manager giallorossa e che tra l’altro gestisce tanti calciatori importanti tra i quali Cristante e Mancini.