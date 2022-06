Roma: chiusura vicina per Frattesi

15-06-2022 11:35

Faceva parte della squadra allievi, ma poi come spesso capita, i giovani calciatori, vanno a fare le giuste esperienze altrove, dove c’è possibilità di giocare con continuità. Così è stata per Davide Frattesi che ha vestito la maglia della Roma nelle giovanili dal 2014 al 2017 per poi andare ad Ascoli, Empoli, Monza e fare il grande salto in Serie A con la maglia del Sassuolo.

Adesso però il club giallorosso è pronto a riaccoglierlo a Trigoria. Stando a quanto scritto dal Corriere dello Sport, la chiusura tra le due società è vicina e dovrebbe trattarsi di un’operazione da circa 15 milioni di euro per il club capitolino, che al momento della cessione al Sassuolo fissò una clausola per la quale detiene il 30% sulla futura rivendita.

Molto soddisfatto il centrocampista che non vede l’ora di fare ritorno nella capitale. Al Sassuolo invece potrebbe finire Edoardo Volpato e uno tra Filippo Tripi e Felix Afena-Gyan, profili giovani che stuzzicano gli emiliani pronti a farli giocare con continuità in massima serie.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE