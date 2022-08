Roma: Cremonese vicina a Felix

18-08-2022 12:37

Felix Afena-Gyan lascerà nei prossimi giorni la Roma. L’attaccante giallorosso si trasferirà in prestito in una squadra di Serie A, dove troverà più spazio per crescere rispetto alla corte di José Mourinho.

Davanti a tutti c’è la matricola Cremonese, pronta già a chiudere nelle prossime ore per il nazionale ghanese. Attenzione però all’altra matricola Monza e alla Salernitana, che non si sono arrese e potrebbero tentare rilanci in extremis. Nella scorsa stagione Felix, 19 anni, ha giocato 17 partite di campionato, andando a segno in due occasioni.

