Roma, Cristante: "Vogliamo tornare in Champions League"

05-10-2022 13:43

La Roma ha 16 punti dopo otto partite di campionato ed è solo a -4 dalla vetta. Un buon inizio per provare a tornare tra le prime quattro. In un’intervista a Sportweek, Bryan Cristante ha parlato dei prossimi obiettivi con il club giallorosso: “Qualcosa è cambiato con Mourinho e i Friedkin. Si percepisce una voglia diversa: più concretezza. L’allenatore ha portato la sua voglia di vincere, sa come farlo e ce lo sta trasmettendo”.

“Il traguardo è tornare in Champions League. Siamo una squadra forte, abbiamo un mister che sa vincere e il nostro obiettivo deve essere quello. Dobbiamo fare le cose con calma”, ha detto Cristante. Sulla corsa scudetto: “Credo che la favorita sia il Milan. Ha continuità e ha già vinto. Penso che abbiano le migliori chance”.