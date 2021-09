Roma-Cska Sofia, via libera al turnover: torna Smalling

La Roma si è ritrovata questa mattina a Trigoria per iniziare a preparare l’esordio di giovedì in Conference League contro il Cska Sofia, all’Olimpico. Archiviato il successo in campionato contro il Sassuolo che ha permesso ai giallorossi di mantenere il primato in classifica a punteggio pieno, Mourinho sta pensando di ricorrere – per la prima volta – al turnover.

Considerato che fino ad ora Ibanez non ha saltato una partita, il brasiliano dovrebbe essere l’uomo più indicato ad essere sostituito da Smalling che si prepara a tornare in campo dopo l’infortunio muscolare che lo aveva costretto a fermarsi un mese fa.

Possibile occasione, scrive Il Tempo, per vederlo insieme a Kumbulla – domenica scorsa assente per gastroenterite – mentre a sinistra giocherà Calafiori, come anticipato dallo Special One. In mediana potrebbe riposare Vereotut mentre davanti El Shaarawy e Carles Perez sembrano destinati ad una maglia da titolare al posto di Zaniolo e Mkhitaryan. A caccia di una chance Shomurodov, valida anche l’opzione Mayoral a gara in corso.

OMNISPORT | 14-09-2021 15:21