Roma: Darboe ko dopo l'amichevole in Portogallo

18-07-2022 12:17

Non arrivano purtroppo buone notizie in casa Roma, dopo l’amichevole disputata in Portogallo contro il Portimonense.

Ebrima Darboe infatti, durante il match contro i portoghesi, è stato sostituito in fretta e furia da Mourinho dopo un brutto scontro di gioco con un avversario. Questo è caduto rovinosamente sul ginocchio del centrocampista centrale, che ha abbandonato il terreno di gioco dolorante.

Purtroppo il giocatore, che è rientrato a Roma, ha riportato una lesione al legamento collaterale. lo riporta Il Tempo sulle cui colonne si legge che i dirigenti romanisti sperano che oltre questa lesione non ci sia altro di più grave.

Un brutto contrattempo per il centrocampista il cui obiettivo era quello di crescere visto anche la stima riposta in lui dal tecnico Mourinho.