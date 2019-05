Roma, De Rossi si infuria dopo le indiscrezioni su Totti

Daniele De Rossi ha risposto duramente al retroscena pubblicato su Repubblica giovedì su un presunto scontro tra l'ormai ex centrocampista giallorosso e Francesco Totti. La notizia ha scosso il mondo romanista: sarebbero stati coinvolti nella "fronda" che chiedeva l'allontanamento dell'ex numero 10 dei capitolini anche altri veterani come Dzeko, Kolarov e Manolas.

Dopo due giorni di silenzio, Capitan Futuro ha detto la sua. Il Corriere dello Sport venerdì mattina ha pubblicato un virgolettato attribuito a De Rossi, che si difende e rimanda gli attacchi al mittente. Il giocatore si sarebbe confidato con un amico, e si è detto pronto ad adire le vie legali per chiudere subito la polemica.

"Non c’è niente da fare, se non inorridire. Io dovrei rispondere, dovrei fare nomi e cognomi. Ma non serve, non sono il tipo. Ma de che stiamo a parlà, di cosa stiamo parlando? Di che povertà stiamo parlando… Io penso che il dubbio venga soltanto agli sprovveduti. Basti pensare al fatto che se io sono un pezzo di merda, uno che ce l'ha con Francesco, uno che ce l’ha con Baldini o Di Francesco, uno da allontanare, non mi offri il ruolo di vice-amministratore delegato".

"Non voglio aprire la querelle tra me e la Roma, non l’ho fatto quando si parlava solo di calcio, non lo faccio ora. Stiamo parlando di fantascienza, è una cosa gravissima e io non c‘entro un cazzo, la mail l’ho letta, non c’è un riferimento a me, a me contro Francesco o Di Francesco o Monchi, si parla solo di senatori che non gradiscono certi metodi di allenamento".

La società dopo l'inchiesta di Repubblica aveva reagito così: "AS Roma desidera prendere le distanze dalla ricostruzione apparsa sulle pagine sportive della Repubblica in data odierna. Contrariamente all’abitudine del Club, che non è solito commentare le indiscrezioni di stampa, a tutela delle persone menzionate nel servizio, l'AS Roma ritiene che non sia attendibile trasformare in fatti eventuali opinioni espresse da terzi, e riportate a terzi, delineando in questo modo un quadro distorto e totalmente distante dalla realtà".

