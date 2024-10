Roma-Dinamo Kiev, moviola: grave errore dell’arbitro, cosa è successo su rigore e gol annullato

La prova di Serdar Gozubuyuk all’Olimpico in Europa League analizzata ai raggi X, il fischietto olandese ha ammonito cinque giocatori

Olandese di origini turche Serdar Gozubuyuk, la scelta per Roma-Dinamo Kiev, è un arbitro da Europa League: nella seconda competizione continentale all’Olimpico sarà la sua prima volta nel 2024-25, ma è il suo habitat naturale per le gare internazionali. Con 27 presenze, ha quasi il doppio delle comparse rispetto alla Champions (ferme a 15). Il trend varia di poco in favore della coppa “con le orecchie” aggiungendo le gare di qualificazioni delle coppe europee, i cosiddetti play-off: 7 gare dirette in Champions contro le 10 di Europa League. Ha due sole presenze in Conference League (più una nelle qualificazioni alla competizione).

I numeri e l’esperienza raccontano un fischietto piuttosto severo, sia per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari che la concessione di rigori: dei 65 rossi comminati in carriera (42 i doppi gialli), ben 8 (media 0.30 a partita) sono stati sventolati proprio in Europa League, uno solo in Champions e gli altri tutti nel campionato nazionale. Guardando invece ai gialli comminati in carriera, la media è di più di 3 a partita (3,33), vediamo come se l’è cavata ieri.

I precedenti con Roma e Dinamo Kyev

Un precedente a testa per Roma e Dinamo: gli ucraini lo hanno incontrato sulla propria strada nella sconfitta interna per 0-1 contro il Rennes nel gruppo B di Europa League nella stagione 22/23. Per i giallorossi era lui il direttore di gara nel 2-1 in casa del Bodo Glimt ai quarti di finale di Conference League nel 21/22. Risultato che verrà poi spazzato via con un ritorno prepotente, un 4-0 all’Olimpico.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Zeinstra e Balder con van der Eijk quarto ufficiale, al Var Higler e Blank all’Avar, l’arbitro ha ammonito 5 giocatori: 32′ Mykhavko (DK), 15′ Rubchynskyi (DK), 44′ Angelino (R), 84′ Kabasaev (DK), 93′ Shaparenko(DK)

Roma-Dinamo Kiev, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 22′ Baldanzi trattenuto nettamente da Mykhavko in area. L’arbitro non ha dubbi ed indica il rigore, ammonendo anche Mykhavko. Al 36′ giallo per Rubchynskyi a seguito di un fallo a centrocampo su Zalewski. Al 43′ Popov pareggia con un tap-ma è in posizione di fuorigioco tempestivamente segnalata dal direttore di gara. Al 44′ ammonito Angelino per una gomitata su Tymchyk. Al 47′ intervento al limite di Rubchynskyi su Zalewski, il direttore di gara non estrae il doppio giallo che c’era tutto e grazia l’ucraino.

All’84’ giallo per Kabaiev, al 94′ ammonito anche Shaparenko. Dopo 5′ di recupero Roma-Dinamo Kiev finisce 1-0.