Roma, Juric traballa: i tifosi rivogliono De Rossi, i Friedkin riflettono

La posizione del croato già in bilico dopo gli ultimi risultati, il ritorno in panchina dell’ex bandiera non è da escludere: un indizio nel suo nuovo procuratore, in ottimi rapporti con Ghisolfi

Pubblicato: 22-10-2024 17:26