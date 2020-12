Roma, durissimo sfogo di Pellegrini sui social

Solo 0-0 per la Roma contro la rivelazione Sassuolo: una gara speciale per Lorenzo Pellegrini, ex dei neroverdi che dopo il fischio finale ha letteralmente sbottato sui social.

Al centrocampista giallorosso non sono andate giù le critiche ricevute in occasione dell’azione del gol annullato a Mkhitaryan quando, anziché calciare in porta, ha preferito passare il pallone a Dzeko, poi pizzicato dal VAR con un fallo su Locatelli.

Pellegrini ha pubblicato una Instagram Story in risposta ai critici, sottolineando l’attaccamento e l’amore per la maglia della Roma da parte sua e dei compagni.

“Voi continuate a parlare ed insultare tutti, noi continuiamo a correre e lottare per questa maglia… Falliti! Forza Roma, forza questo grande gruppo”.

La gara di Pellegrini è finita all’81’ dopo un duro intervento di Obiang punito dall’arbitro Maresca soltanto con il giallo: per il classe 1996 un trauma distorsivo-contusivo alla caviglia destra che sarà valutato nelle prossime ore.

