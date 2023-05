L'attaccante argentina spera di recuperare per la partita contro il Monza

01-05-2023 20:37

L’attaccante della Roma Paulo Dybala si è allenato a parte anche nella giornata di lunedì: solo domani si capirà se sarà a disposizione per la partita di campionato di mercoledì contro il Monza.

Su Instagram intanto la Joya ha caricato la squadra per gli ultimi impegni: “Siamo appena entrati in quest’ultimo mese delle competizioni e non ci possiamo fermare qua. È proprio adesso che dobbiamo rimanere concentrati al massimo e fare quest’ultimo sforzo insieme. Daje Roma”.