Roma, Dybala e Abraham verso il rientro con il Feyenoord

16-04-2023 13:25

C’è ottimismo sul recupero di Paulo Dybala e Tammy Abraham per il ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord. Si tratta di due pedine importanti, due attaccanti, proprio in vista di una partita in cui la Roma dovrà segnare almeno due gol per ottenere la qualificazione dopo la sconfitta per 0-1 subita all’andata.

Stasera contro l’Udinese non ci sarà nessuno dei due, ma dagli esami non sono emerse lesioni all’adduttore per la Joya e una lussazione alla spalla per l’inglese. Lo fa sapere il Tempo. Mourinho può tirare un sospiro di sollievo, mentre oggi l’attacco sarà guidato dal Gallo Belotti.