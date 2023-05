L'argentino ha svolto lavoro differenziato ed è in dubbio per la semifinale di ritorno contro il Bayer Leverkusen: il web giallorosso punta il dito contro i suoi muscoli di seta

Vuole esserci a tutti i costi, perché quella di giovedì è la partita che vale una stagione. Paulo Dybala è ancora in dubbio in vista della semifinale di ritorno di giovedì a Leverkusen, e a Roma tutti tengono il fiato sospeso: Mourinho in primis. E a due giorni dalla partita, l’argentino ha caricato sé stesso e tutto l’ambiente con una storia Instagram. La Joya ha postato un video in cui si vedono il centrocampista Camara e il team manager Cardini scherzare con lui con una colonna sonora speciale. Le note di sottofondo, trasmesse a tutto volume, sono infatti quelle della canzone “La mano de Dios” dedicata a Diego Armando Maradona, idolo di tutti gli argentini con Dybala che non fa di certo eccezione.

Dybala in palestra assieme a Smalling

Nella giornata di oggi, Dybala ha svolto un allenamento personalizzato in palestra assieme a Smalling: troppo poco per sapere se lo Special One potrà contare su di lui alla BayArena, dove i giallorossi dovranno difendere l’1-0 maturato all’Olimpico. Sarebbe la seconda finale europea in due stagioni, dopo il successo in Conference dell’anno scorso: un’escalation che a Roma vogliono proseguire, e Dybala sarebbe una carta importante da giocare, magari a gara in corso, in terra teutonica.

Dybala: ecco come lo impiega Mourinho

Va detto che Mourinho, conscio della fragilità dei muscoli della Joya, ne ha centellinato l’utilizzo, dando priorità all’Europa League. L’argentino, infatti, non è nemmeno partito per Bologna e ha saltato anche le recenti sfide con Monza e Milan, entrando solo negli ultimi minuti contro l’Inter. Viceversa, ha giocato col Feyenoord e sarebbe entrato prima contro il Leverkusen se non fosse arrivato il gol di Bove. Dybala, quindi, potrebbe partire di nuovo dalla panchina ed entrare magari solo se le cose dovessero andare male a Leverkusen.

I dubbi dei tifosi giallorossi sulla Joya

I tifosi sperano nel recupero dell’argentino, ma non solo, come sottolinea Commento Romanista: “Speriamo bene. Intanto sarebbe fondamentale l’eventuale rientro di Smalling…”. Anche Luca la vede allo stesso modo: “Tocca recuperare smalling non dybala!”. Mentre Joel guarda già oltre la semifinale: “Ma portiamolo in panchina e gioca 20 Min solo se si mette brutta. Abbiamo Smalling disponibile. Cristante che sta facendo bene, Matic, Bove, Pellegrini e Gini. Meglio averlo disponibile per una eventuale finale“. Mentre Maurizio si pone una domanda: “Mah, uno che è sempre infortunato…io non me lo terrei, gioca 20 partite all’anno!”.

Dybala-Roma, i tifosi: in campo a Budapest

Lorenzo fa parte del clan degli ottimisti: “dybala ci porterà in finale, so che sta bene, e che giocherà ci vediamo a budapest !!!!”. Mentre Antonio si limita ad augurarsi il meglio: “Speriamo di vederlo in campo”. Giampaolo invece se l’è legata al dito: “Anche se giocasse non sarebbe il solito Dybala, ringraziamo Palomino!!”. Mentre Luigi sa come fare: “Anche se fosse disponibile dal 1’ io lo preserverei… sarebbe più importante averlo per una ipotetica finale”. E Simone la vede allo stesso modo: “Secondo me non lo farà mai partire dal primo ,farà la stessa tattica del ritorno col feynord o sociedad”. Mentre Giuseppe mette sull’avviso: “una considerazione mi sento di fare circa l’affaire infortunio di dybala…..fatto fuori da mourihno perche’ deluso?naturalmente spero di sbagliarmi,essendo un dybaliano convinto,ma stai attento paulo che mou,cosi’ come e’ stato capace di salvarti,non avra’ alcuna remora nel distruggerti”.