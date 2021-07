Roma e il Top Player, ma non era fatta? Tifosi inferociti

Quando il corteggiamento diventa infinito, il rischio che uno dei due amanti si stanchi di aspettare il fatidico “primo bacio” diventa altissimo. E pare sia proprio quello che sta accadendo tra la Roma e quel Top Player inseguito da tempo. Troppo tempo. Tanto che ora quel bacio, inteso come firma sul contratto, rischia seriamente di non arrivare più.

LA MOSSA DELL’ARSENAL – E già, perché il nazionale svizzero Granit Xhaka, che già prima dell’inizio degli Europei si dava per certo come colui sul quale Mourinho avrebbe costruito la sua Roma, adesso di aspettare non ce la fa più e quella firma, invece che apporla a Trigoria, molto probabilmente la riscriverà su una carta intestata dell’Arsenal per prolungare il suo contratto con i Gunners, in scadenza nel 2023, a cifre, secondo le prime indiscrezioni, anche superiori rispetto a quelle proposte sin qui dal club capitolino.

STRATEGIA? – Il calciomercato, si sa, è spesso una partita a poker, fatta anche di bluff per alzare la posta e costringere l’avversario ad abbandonare, andare a vedere o rilanciare. Sarà questo che sta succedendo con Xhaka? Le prossime ore saranno decisive, ma intanto questa piega che sta prendendo la trattativa ha innervosito, e molto, i tifosi giallorossi, divisi tra chi difende il club e i suoi dirigenti e chi invece li accusa di aver perso una partita praticamente già vinta.

TIFOSI DIVISI – “Se non arrivasse Xhaka il mondo va avanti lo stesso, nonostante sia un ottimo giocatore. Dopo Rui, Viña e Shomoudorov è palese come la ASRoma stia lavorando seriamente sul mercato. Se non sarà lui (per ragioni che non sappiamo) sarà un altro altrettanto forte”; “Ma certo, ce ne faremo una ragione. Prima neanche sapevamo chi fosse, se sarà un altro andrà bene lo stesso. Fiducia totale alla proprietà e a Pinto-Mou… FORZA ROMA”; “L’unico che dovevamo prendere a tutti i costi ce lo stiamo facendo scappare!!”; “Abbiamo tirato troppo la corda e si è spezzata. Il giocatore si è stufato giustamente di attendere. Sono molto deluso perchè non credo che possiamo ambire ad un profilo migliore”

SPORTEVAI | 30-07-2021 18:51