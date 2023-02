La Roma archivia in 6' la pratica Empoli e affianca l'Inter al secondo posto in classifica. Dybala disegna calcio, Ibanez e Abraham non perdonano

04-02-2023 20:14

Giornalista pubblicista, redattore e autore, collabora da quasi 15 anni con il giornale dalla sua città, è content creator per diversi siti di divulgazione. Per Virgilio Sport segue i protagonisti del pallone ed è capace di trasformare in video tutto ciò che tocca

Dopo la brutta prova contro la Cremonese, costata l’eliminazione anticipata dalla Coppa Italia, la Roma torna a correre in campionato. Empoli superato 2-0 in 6′ grazie alle incornate di Ibanez e Abraham. L’Empoli ci mette corsa e volontà, ma l’inerzia del match non cambia e, in attesa del derby di Milano, i giallorossi affiancano l’Inter al secondo posto in classifica. Roma promossa. Nell’Empoli brillano Vicario e Baldanzi, pagano dazio Luperto e De Winter.

Roma-Empoli, gli highlights del match

Parte forte la Roma, che indirizza e chiude il match in appena 6′. Uno-due giallorosso su cui c’è ancora una volta la firma indelebile di Paulo Dybala, vero trascinatore dell’undici di José Mourinho, che pennella in area due palle al bacio su cui gli specialisti Ibanez, prima, e Abraham, poi, non perdonano, schiacciando la sfera per superare Vicario. L’Empoli non resta a guardare e ci prova con due grandi occasioni. Sulla prima, Rui Patricio chiude la porta a Caputo, sulla seconda, Ebuehi non riesce a indirizza in rete la punizione sul palo lontano di Marin.

Nella ripresa, le squadre si allungano, ma le occasioni latitano. Vicario si supera sul triplo tentativo ravvicinato di Dybala, Matic e Abraham ed evita il terzo gol giallorosso al 47′. L’Empoli prova a colpire in contropiede, ma la retroguardia della Roma è attenta e protegge senza rischiare praticamente nulla il 2-0 che vale i tre punti.

Roma-Empoli, le pagelle dei giallorossi

Rui Patricio 6,5: Impegnato pochissimo, risponde presente e porta a casa l’ennesimo clean-sheet di stagione

Impegnato pochissimo, risponde presente e porta a casa l’ennesimo clean-sheet di stagione Mancini 7: Lascia nello spogliatoio il nervosismo dimostrato in Coppa Italia e sfodera un prestazione da leader difensivo assoluto

Lascia nello spogliatoio il nervosismo dimostrato in Coppa Italia e sfodera un prestazione da leader difensivo assoluto Smalling 6,5: Attento e preciso nelle chiusure. Se l’Empoli non sfonda è anche merito suo.

Attento e preciso nelle chiusure. Se l’Empoli non sfonda è anche merito suo. Ibanez 7: Spezza l’equilibrio sfruttando il corner pennellato di Dybala quando non sono ancora trascorsi 3′. Dopo le imprecisioni di coppa,

Spezza l’equilibrio sfruttando il corner pennellato di Dybala quando non sono ancora trascorsi 3′. Dopo le imprecisioni di coppa, Zalewski 5,5: Soffre la freschezza dalla sua parte di un Parisi in buona serata e un po’ va in affanno ( 95′ Llorente sv )

Soffre la freschezza dalla sua parte di un Parisi in buona serata e un po’ va in affanno ( ) Cristante 6: Solita prestazione di qualità e concretezza, che dà una mano alla retroguardia e supporta la trequarti. Imprescindibile

Solita prestazione di qualità e concretezza, che dà una mano alla retroguardia e supporta la trequarti. Imprescindibile Matic 7: Baluardo imprescindibile di questa Roma, giostra e si mette al servizio dei compagni con intelligenza tattica superiore e concretezza

Baluardo imprescindibile di questa Roma, giostra e si mette al servizio dei compagni con intelligenza tattica superiore e concretezza El Shaarawy 6: Meno vivace delle ultime uscite, ( 83′ Celik sv )

Meno vivace delle ultime uscite, ( ) Pellegrini 6: Prestazione senza lampi o giocare da ricordare negli annali. Forse è un po’ stanco, ma la sua presenza non è mai banale ( 95′ Belotti sv )

Prestazione senza lampi o giocare da ricordare negli annali. Forse è un po’ stanco, ma la sua presenza non è mai banale ( ) Dybala 7: Due assist perfetti e ottimi sprazzi intervallati da qualche pausa. Non sta benissimo, ma resta perno fondamentale capace di decidere le gare da solo ( 69′ Bove 6: Entra e dà una mano mettendoci grinta e grande voglia. Si prende un giallo ingenuo dopo pochi minuti, ma gioca senza paura)

Due assist perfetti e ottimi sprazzi intervallati da qualche pausa. Non sta benissimo, ma resta perno fondamentale capace di decidere le gare da solo ( Entra e dà una mano mettendoci grinta e grande voglia. Si prende un giallo ingenuo dopo pochi minuti, ma gioca senza paura) Abraham 7: Incornata perfetta per tornare al gol all’Olimpico e spezzare un incubo che durava da ben 275 giorni. Sta carburando alla grande e nel momento più importante della stagione

Roma-Empoli, le pagelle dei toscani