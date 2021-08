Roma, Fabio Capello: "Abraham fa la differenza"

Veramente buono l’esordio di Tammy Abraham con la maglia della Roma. Due assist, un’espulsione procurata, una traversa e tante giocate da applausi sono il biglietto da visita con cui l’ex Chelsea si presenta ai suoi nuovi tifosi giallorossi. L’impatto dell’inglese in Serie A non ha lasciato indifferente nemmeno Fabio Capello, che lo ha così celebrato su Sky:

“Mourinho lo ha aiutato a integrarsi rapidamente, ma questo giocatore ha qualità. Può fare la differenza, soprattutto grazie alla sua velocità. Va dato merito alla Roma di aver scelto bene alla luce della partenza di Dzeko. Quindi dico: attenzione alla Roma”.

Nella prima giornata, fino ad oggi, ci sono stati giù 6 espulsi. Troppi per Don Fabio, che non le manda certo a dire:

“Quattro partite con dei rossi mi sembrano francamente troppe – ha sottolineato -. Non è possibile che ci sia un cartellino dopo ogni fallo. Agli Europei e in Inghilterra non fischiano mai. Bisogna fare un passo avanti da questo punto di vista”.bio, che non le manda certo a dire”.

