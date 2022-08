Roma, Felix vicino alla Cremonese: spazio per Belotti

23-08-2022 19:57

Il mercato della Roma è in pieno fermento, specie in attacco. Come riportato da TMW, Felix Afena-Gyan è infatti sempre più vicino al passaggio dal club giallorosso alla Cremonese. Il giocatore classe 2003 passerà a titolo definitivo ai grigiorossi per circa sette milioni di euro. L’affare è ormai in chiusura.

Con la cessione del giovane ghanese, la Roma potrà così completare il colpo Andrea Belotti. L’ex capitano del Torino, parametro zero, è da tempo promesso sposo dei giallorossi e una volta andato via Felix ci sarà così spazio per il Gallo.

