Roma femminile, è di nuovo Champions: arriva il Wolfsburg

22-11-2022 10:23

Dalla nazionale al campionato, dal campionato alla Champions League: la Roma femminile si tuffa nella terza giornata della competizione europea che sta disputando per la prima volta ma che sta onorando fino in fondo.

Giugliano & co scenderanno in campo domani, mercoledi 23 novembre, alle ore 21, per affrontare le campionesse di Germania in carica, il Wolfsburg, vincitrice per ben 2 volte della Coppa dalle grandi orecchie.

A giudicare dalla rosa, la squadra romana dovrebbe optare per una tattica più attendista, provare a far sfogare le rivali e poi pensare di colpire in contropiede, ma conoscendo le velleità di coach Spugna è probabile che anche in questo caso la Roma non perdere la sua anima, cercando di affidarsi alla miglior Andressa possibile.

Intanto prosegue la vendita dei biglietti, si punta ad avere uno stadio Francioni di Latina che possa garantire il supporto giusto per le ragazze giallorosse.