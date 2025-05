Roma-Fiorentina Primavera, moviola: l’arbitro non vede due rigori e tanti gialli

La prova dell’arbitro Poli al Viola Park per il ritorno dei playoff scudetto Primavera analizzata ai raggi X, il fischietto veronese ne ha ammoniti 3

Ha una solida esperienza in serie C ed ha debuttato anche in B come IV uomo Alberto Poli, la scelta della Can D per la semifinale playoff del campionato Primavera tra Roma e Fiorentina. Il fischietto di Verona in stagione ha diretto diversi big-match in Lega Pro ma vediamo come se l’è cavata ieri sera il fischietto veronese.

Come sono arrivate Roma e Fiorentina alla semifinale

I ragazzi di Falsini hanno fatto il loro debutto in questa fase playoff dopo una regular season straordinaria, chiusa al primo posto con ben 9 punti di vantaggio sull’Inter seconda. I giallorossi hanno collezionato 83 punti complessivi realizzando 91 gol e subendone 47, a conferma di una spiccata vocazione offensiva.

Spiccano i numeri di tre giocatori che hanno raggiunta la doppia cifra: Coletta, Graziani e Misitano, tutti a quota 14 reti. La Fiorentina arrivava alla semifinale dopo aver concluso la regular season al quarto posto a pari punti con il Sassuolo, ma con una differenza reti inferiore. I viola hanno chiuso il campionato con 77 gol realizzati e 50 subiti. Guidati da mister Galloppa, i gigliati hanno superato con autorità il primo turno dei playoff, battendo la Juventus con un netto 4-1.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Fracchiolla e Tomasi con Migliorini IV uomo, l’arbitro ha ammonito Keita, Di Nunzio, Kouadio.

Roma-Fiorentina, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 16′ graziato Harder dopo un brutto fallo a metà campo. Al 21′ intervento anche più pesante di Harders su Cama ma l’arbitro continua a non estrarre cartellini. Primo giallo al 44′ per Keita per un fallo a centrocampo su Della Rocca. Seconda ammonizione al 61′ ed è per il neo-entrato Di Nunzio per un fallo su Rubino. All’85’ proteste di Sugamele per un contatto in area di rigore, per l’arbitro non c’è nulla. Al 90′ giallo per Kouadio che falcia Zefi. Al 93′ contatto dubbio in area su Caprini ma l’arbitro lascia correre. Dopo 5′ di recupero finisce con la vittoria della Fiorentina per 2-1: in finale i viola aspettano la vincente di Inter-Sassuolo.