Roma, Fonseca: "Pronti al taglio stipendi"

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca a Sky ha annunciato che la squadra è pronta a tagliarsi gli stipendi per l'emergenza Coronavirus: "Noi, come Roma, siamo pronti. Dobbiamo essere pronti per aiutare in questo momento difficile, Dobbiamo essere sensibili".

Su Zaniolo: "Ho parlato con il dottore: in questo momento molto bene. Le indicazioni che ho sono molto positive. Sta recuperando molto bene".

La ripresa del campionato: "In questo momento la salute è la cosa più importante. Disponibili a giocare a estate inoltrata? Sì, se ci sono le condizioni penso sia importante finire il campionato. Campo neutro per le Coppe? Vanno bene tutte le ipotesi ma serve trovare la migliore condizione possibile".

SPORTAL.IT | 04-04-2020 14:09