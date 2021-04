Roma, Fonseca spegne le polemiche: "La squadra è unita"

Lontana dalla zona Champions in campionato, la Roma cerca quella che potrebbe diventare la via più breve per tornare nella Coppa più importante: vincere l’Europa League.

Ad attendere i giallorossi nell’andata dei quarti di finale c’è l’Ajax.

Alla vigilia della partita della ‘Cruijff Arena’ l’allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa presentando i pericoli della sfida: “Dovremo fare una partita perfetta perché l’Ajax è una squadra fortissima, direi la più forte d’Europa sul piano offensivo e molto simile al Sassuolo, in particolare nella fase di costruzione. Dovremo essere più concentrati difensivamente senza non fare errori in difesa perché l’Ajax è forte in attacco”.

L’allenatore portoghese ha glissato sulle indiscrezioni legate alle presunte tensioni interne successive alla partita contro il Sassuolo, parlando poi delle condizioni di Edin Dzeko e del rientrante Jordan Veretout: “La squadra è motivata e fiduciosa. Vedo bene Edin, è vero che è stato tanti giorni con la Nazionale ma è tornato bene e posso dire che giocherà domani. Mi sembra in ottime condizioni per la gara. Veretout? Sta bene, si è allenato e giocherà domani”.

OMNISPORT | 07-04-2021 19:14