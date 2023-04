Roma, gli esiti degli esami di Dybala

Nessuna lesione per l'argentino, che è ora al lavoro per tornare presto a disposizione del club giallorosso.

26-04-2023 19:59

La Roma e Paulo Dybala possono essere un attimo più tranquilli. Gli esami a cui si è infatti sottoposto in giornata l’attaccante argentino hanno escluso lesioni, però hanno confermato il quadro distorsivo-contusivo alla caviglia sinistra. Dopo la gara con l’Atalanta, Dybala resta comunque in dubbio per la sfida di sabato contro il Milan.

Con un post su Instagram, il giocatore giallorosso ha tranquillizzato i tifosi della Roma: “I controlli sono stati positivi, al lavoro per essere al 100% il prima possibile”. Per quanto riguarda gli altri infortunati, lLesione al bicipite femorale della coscia sinistra per Diego Llorente, mentre a Trigoria è tornato a svolgere allenamento individuale Georginio Wijnaldum.