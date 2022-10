28-10-2022 14:39

La Roma, grazie al 2-1 contro l’HJK a Helsinki, è ancora in corsa per gli spareggi di Europa League, visto che ormai è impossibile qualificarsi come prima del girone (primo posto matematico per il Betis Siviglia). I giallorossi adesso hanno gli stessi punti del Ludogorets (7), ma all’ultima giornata saranno costretti a battere i bulgari per il passaggio del turno.

Roma, il gol annullato a Cristante

La Roma, come spiegato poc’anzi, ha battuto l’HJK 2-1 grazie alle reti di Abraham e all’autogol di Hoskonen. Momentaneo pareggio dei padroni di casa firmato da Hetemaj. Inizialmente, a sbloccare il match, ci aveva pensato Cristante di testa su sviluppo di calcio d’angolo, ma la rete è stata successivamente annullata dal Var.

Un gol che sembrava del tutto regolare inizialmente, l’arbitro di gara però con l’ausilio della tecnologia ha cambiato idea per una posizione di offside: in posizione di fuorigioco c’era Volpato che, oltre la linea, ostacolava il portiere avversario.

Roma, gol annullato: le parole di Mourinho

Una decisione che il tecnico della Roma José Mourinho, al termine della gara, ha commentato così: “Il gol annullato? Le regole sono chiare: gli arbitri hanno le loro indicazioni, quando vengono a favore ci piacciono e viceversa no. C’è stata una evidente manata su Cristante. Oggi non avevamo molto da giocarci ma sono orgoglioso per il risultato”.

Roma, giusto annullare la rete di Cristante

Decisione corretta da parte dell’arbitro, le regole d’altronde parlano chiaro. Questa regola però non convince molto tanti appassionati di calcio, anche perché in parecchie circostanze i portieri non possono fare nulla su certi colpi di testa, anche se magari non li vedono partire o se sono ostacolati. Nulla però da rimproverare al fischietto di HJK-Roma. Fortunatamente per i giallorossi, il match si è concluso ugualmente con una vittoria, altrimenti le parole di Mourinho avrebbero avuto probabilmente un tono diverso.