Roma, Guido Fienga spiega il progetto Thiago Pinto

Guido Fienga, amministratore delegato della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. La questione principale è stata la nomina di Thiago Pinto come Direttore Sportivo dei giallorossi. Questo il suo commento a riguardo:

“Siamo contenti che Thiago Pinto si sia unito all’area sportiva. Thiago è una persona che sa lavorare in gruppo ed esalterà quello che già c’è a Trigoria. Siamo già a lavoro con lui, anche se solo in videocall per il momento, dati i problemi legati al Covid. Nel mercato di gennaio come in tutte le altre, la linea guida è di fare investimenti sostenibili nel medio-lungo termine. Gli azionisti hanno aumentato il capitale con un obiettivo di costruzione importante, è un segnale. Mi ricordo che ci furono tante critiche nella scorsa sessione di gennaio e oggi scopriamo che quei giocatori sono diventati elementi centrali nella Roma. Stiamo tenendo in considerazione anche nuovi profili appartenenti alla nostra Primavera. Si lavora in ottica di sostenibilità. Fonseca non ha fatto richieste specifiche, Thiago Pinto lavorerà con lui per costruire un progetto solido per il futuro. I risultati già si vedono, potremo fare ovviamente di più”.

OMNISPORT | 03-01-2021 15:35